Interventi per il dissesto idrogeologico, infrastrutture, l'istituzione della Zes a Gioia Tauro e dell'agenzia che dovrebbe contenere gli esuberi. Questi tra gli impegni assunti dal ministro in visita alla Cittadella regionale

La mattina a Reggio Calabria dove ha incontrato il sindaco Giuseppe Falcomatà e nel pomeriggio a Catanzaro dove ha avuto una riunione tecnica con il presidente Mario Oliverio. La giornata del ministro per la Coesione territoriale e per il Mezzogiorno Claudio De Vincenti è stata scandita dalle verifiche sullo stato di attuazione delle risorse destinate alla regione attraverso lo strumento del Patto per la Calabria.

Il ministro dopo un faccia a faccia durato due ore con i dirigenti di settore, con l’assessore alla Logistica e al sistema portuale, Francesco Russo, e con il governatore ha dichiarato che l’attivazione delle risorse è ancora limitato. Su una dotazione complessiva che si aggira attorno a quasi 5 miliardi di euro, i fondi utilizzati finora si aggirano attorno a circa dieci milioni di euro. “Abbiamo fatto il punto sullo stato di attuazione del Patto per la Calabria – ha chiarito De Vincenti – e abbiamo verificato che alcune opere sono già state appaltate. Mi riferisco alle strutture idriche come la diga del Menta e i lavori di alcuni edifici scolastici per la messa in sicurezza contro il rischio sismico. Sono, inoltre, in fase di avvio i bandi di gara sulle bonifiche e sull’adeguamento degli istituti scolastici contro il rischio idrogeologico”.

Proprio su questo specifico argomento, il rappresentante del Governo ha anticipato la imminente nomina del governatore a commissario per il rischio idrogeologico. Nella riunione odierna sono state concordate le procedure più spedite per consentire ad Oliverio di gestire in breve tempo le risorse stanziate dal Governo relativamente a questo settore.

Sono, inoltre, stati affrontati temi caldi come gli esuberi al porto di Gioia Tauro e il sistema aeroportuale. De Vincenti ha garantito che entro l’inizio dell’estate sarà costituita l’agenzia per il lavoro finalizzata al contenimento degli esuberi al porto di Gioia Tauro mentre sul sistema aeroportuale ha chiarito come ci sia la volontà del Governo di trovare una soluzione che consenta allo scalo reggino di mantenere le rotte necessarie allo sviluppo del territorio.

Luana Costa