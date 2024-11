Tra gli interventi, anche quello del sindaco di Reggio Falcomatà il quale ha sottolineato l’importanza del «controllo sociale dell'opera pubblica»

E' ripresa con il panel "Investimenti e comunità" l'assemblea degli amministratori locali del Partito Democratico, a Rimini. Oggi, si alterneranno sul palco del Palacongressi, tra gli altri, i ministri Graziano Delrio, Claudio De Vincenti e Marco Minniti. Nel primo panel della seconda giornata, e' intervenuto il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che ha sottolineato l'importanza del «controllo sociale dell'opera pubblica: il cantiere deve essere vissuto, partecipato da tutti i cittadini che vedono in quell'opera un modo per cambiare il volto della città, per rispettare i tempi e le condizioni di sicurezza del cantiere e si consegni un'opera a regola d'arte da tutti i punti di vista», ha spiegato il primo cittadino della città dello Stretto. (Agi)