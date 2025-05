Sono 159 i candidati all’assemblea regionale del Partito Democratico Calabria che compaiono nella lista Ri-Generazione a sostegno di Nicola Irto. Quella del segretario uscente è l’unica mozione in gara al congresso in programma dal 16 al 18 maggio 2025, segnale di unità che i democrat hanno scelto di dare all’esterno. Anche in occasione della precedente elezione del senatore reggino, il partito si mostrò compatto al netto di una mozione (non ammessa) presentata da Mario Franchino. Stavolta non dovrebbero esserci dualismi al congresso del PD.

Il 28 aprile scorso, dall’Unical, Nicola Irto annunciò la sua ricandidatura alla segreteria lanciando accuse alla destra. «In Calabria abbiamo partiti in cui con due righe da Roma vengono nominati i coordinatori regionali – disse -. Ogni riferimento a Forza Italia e Fratelli d’Italia è puramente voluto». Parlò anche di Sanità ed annunciò l’arrivo di Elly Schlein nella nostra regione. «Solo il Pd può porre con forza la questione calabrese dove il governo di centrodestra è carente sotto l’aspetto della trasparenza. Qui – affondò il colpo - gli assessori sono fantasmi che ratificano le scelte del presidente, come spenda i soldi la Film commission non si riesce a sapere e questo è pericoloso per una regione come la nostra».

I nomi dei 159 candidati all’assemblea regionale del PD in Calabria

Nell’elenco compaiono identikit riconducibili ad ogni corrente che anima il dibattito interno, soprattutto provinciale. Diversi i nomi già noti, con qualche sindaco che ha dato il proprio ok alla candidatura all’assemblea regionale del PD Calabria. Sono da annoverare in questa ristretta cerchia Francesca Pisani (Casali del Manco), Maria Teresa Esposito (Crosia), Matteo Lettieri (Celico), Umberto Federico (Luzzi) e Maria Budriesi (Zaccanopoli). Da segnalare anche la presenza di Giusy Iemma, vicesindaca di Catanzaro. Di seguito la lista completa:

· Maria Teresa Aiello

· Carmine Alessandria

· Maria Budriesi

· Giovanni Alessi

· Isabella Cairo

· Francesco Alimena

· Maria Laura Caligiuri

· Nicola Belcastro

· Rosy Caligiuri

· Filippo Bellantone

· Aurelia Campana

· Teodoro Bucchino

· Palmira Caparrotta

· Teodoro Calabrò

· Graziella Caratozzolo

· Pino Calì

· Concetta Castiglione

· Pasquale Cara

· Michela Chindamo

· Paolo Caracciolo

· Antonella Cinque

· Domenico Cartolano

· Michela Cosentino

· Ermanno Cennamo

· Floriana Costa

· Michele Chiodo

· Loredana Costa

· Giuseppe Ciardullo

· Manuela Costa

· Danilo Cofone

· Carla Costantino

· Angelo Colacino

· Maria Teresa Lucia D’Agostino

· Antonio Condito

· Maria Teresa Damiani

· Stefano Cosentino

· Angela Decio

· Vincenzo Crupi

· Domenica Di Certo

· Giuseppe Cufari

· Elvira Diodati

· Federico Curatola

· Marwa El Afia

· Nicola Derito

· Assuntina Evoli

· Nicola Di Gerio

· Giusy Falzea

· Michele Drosi

· Rosalba Fazzari

· Gianluca Falbo

· Annamaria Felicita

· Giuseppe Fazio

· Katia Filippo

· Umberto Federico

· Maria Fiorillo

· Vincenzo Fida

· Carmen Fusaro

· Pietro Fiorino

· Carmela Gagliardi

· Gregorio Frosina

· Valeria Galluccio

· Antonio Gaetano

· Annalisa Gattuso

· Giovanni Gallo

· Francesca Giannini

· Luigi Gargano

· Giuseppina Iemma

· Salvatore Giannini

· Monica Ligorio

· Renzo Gravina

· Maria Patrizia Maiello

· Armando Greco

· Giusy Massari

· Gaetano Grillo

· Antonella Mazzotta

· Domenico La Cava

· Anna Melillo

· Filippo Laganà

· Mariagrazia Minisci

· Antonio Landro

· Simona Mungo

· Mario Leonetti

· Regina Nicoletta

· Matteo Lettieri

· Maria Francesca Oliveto

· Berto Liguori

· Manuela Pancari

· Umberto Lobianco

· Barbara Panetta

· Giuseppe Longo

· Annamaria Pangaro

· Giuseppe Maida

· Mariella Pecora

· Emanuele Marando

· Teresa Giovanna Pensabene

· Ivan Marra

· Anna Perri

· Francesco Menniti

· Maria Persico

· Francesco Meringolo

· Maria Teresa Petta

· Roberto Minasi

· Francesca Pignata

· Ettore Morelli

· Francesca Pisani

· Nicola Muraca

· Alessandra Pugliese

· Gino Murgi

· Luciana Raco

· Vincenzo Musolino

· Giovambattista Nicoletti

· Francesca Ripepi

· Piero Nisticò

· Era Rocco

· Andrea Novembrino

· Giuseppina Rocco

· Fabio Oppedisano

· Marianna Rodolico

· Ernesto Palumbo

· Annunziata Romeo

· Fabio Pellegrino

· Caterina Rossi

· Giuseppe Pizzonia

· Laura Rullo

· Francesco Porchia

· Maria Grazia Scarnecchia

· Antonio Procopio

· Rosa Maria Scramuzzino

· Carmelo Quattrone

· Chiara Sculli

· Giampiero Regino

· Valentina Senatore

· Giancarmine Rhodio

· Francesca Sgrò

· Antonio Rizzo

· Teresa Signorello

· Michele Rizzuti

· Valentina Sole

· Giorgio Ruso

· Marianna Tinto

· Bruno Schipani

· Maria Daniela Trapasso

· Alessio Sciarrone

· Antonietta Tricarico

· Francesco Severino

· Clementina Tripodi

· Maurizio Strati

· Lidio Vallone

· Giuseppe Terranova

· Viviana Vasile

· Riccardo Ugolino

· Bianca Verbeni

· Mario Valente

· Carla Vero

· Marco Vallone

· Angela Vetere

· Valerio Vetere

· Maria Vanessa Zinzi

· Gianni Vitale