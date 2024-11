«Ascolto e confronto sono, da sempre, elementi imprescindibili della mia azione politica e saranno centrali anche in questo viaggio nel Partito democratico della Calabria che inizierà nella giornata di giovedì». Così il commissario del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano che ha convocato per giovedì 24 una serie di riunioni che coinvolgeranno i segretari delle federazioni provinciali, i parlamentari, rappresentanti istituzionali e i consiglieri regionali.

Muove i primi passi, dunque, Graziano, che dovrà affrontare la profonda ostilità nei confronti della decisione da parte dei vertici nazionali di commissariare il partito in Calabria. Circa 180 segretari di circolo avevano tentato in extremis di scongiurare il commissariamento con una lettera indirizzata al presidente Matteo Orfini, ma senza successo. Ora la speranza di molti è che Nicola Zingaretti diventi il nuovo segretario nazionale, azzerando tutto all’indomani del primarie del 3 marzo.