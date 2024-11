L’ex deputata in una nota: «Il commissario figura fondamentale e di sostegno alla difficilissima fase emergenziale nella quale versa la Calabria»

«La nomina di un commissario da parte del presidente del Partito democratico, Matteo Orfini, per il partito calabrese che questa sera ufficializzerà, lo ritengo un fortissimo atto di responsabilità verso i calabresi, di sostegno alla difficilissima fase emergenziale nella quale versa la Calabria, il governo regionale, nel difficilissimo quadro di crisi occupazionale e nel grave conflitto che si è determinato in sanità tra Stato e Regione in queste ore che stanno allarmando moltissimo i calabresi». È quanto sostenuto da Marilina Intrieri del coordinamento regionale Calabria della mozione Martina.

«Il Pd, sono certa – prosegue - farà tutta intera la sua parte attraverso una figura terza, a diretto contatto con la presidenza e la segreteria nazionale del partito e il segretario regionale uscente attraverso un’azione politica nell’ esclusivo interesse del popolo calabrese».

