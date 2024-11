Torna oggi l’appuntamento con Filo diretto, il programma in onda su LaC Tv condotto da Oldani Mesoraca. Titolo della puntata "La giornata della creatività per i disabili". Se ne parlerà con la docente Elena Maida e la presidente dell'Unione ciechi Luciana Loprete. Nella seconda parte "Il Pd calabrese commissariato: cosa vuol dire?". Ospite in studio Michelangelo Mirabello, consigliere regionale del Partito democratico. Alle 15 su LaC Tv. O in streaming su www.lactv.it.