La retromarcia del deputato renziano che evita la sconfitta di Magorno, segretario regionale del Pd senza maggioranza

Come anticipato dal nostro Riccardo Tripepi, l'onorevole Ferdinando Aiello rinuncia al ruolo di commissario.

Ieri era arrivato l'avvertimento dalla componente 'oliveriana' del Pd calabrese. Magorno rinunci all'incarico a Ferdinando Aiello se non vuole finire in minoranza. E il segretario, sempre abile nell'evitare lo scontro finale sulla sua poltrona, ha deciso di fare un passo indietro. Annunciato oggi dallo stesso Aiello, che rinuncia al ruolo di commissario del Pd di Cosenza. Ufficialmente perchè troppo impegnato. In realtà perchè lo stop arrivato dal coordinatore provinciale Guglielmelli era ormai sostenuto dalla maggioranza del Partito democratico calabrese, come dimostrato dalla raccolta firme, che vedeva uniti gli 'oliveriani' e i 'diversamente renziani'.Per ora insomma Magorno evita la conta e tiene la poltrona. Per ora...