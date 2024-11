Guglielmelli ha chiesto formalmente al segretario regionale del Pd Magorno di convocare la direzione per rendere efficace la nomina del commissario

Dopo lo scontro tra Magorno e Guglielmelli sulla nomina del commissario cittadino del Pd di Cosenza, nomina contestata dal segretario provinciale del Pd cosentino, Guglielmelli ha chiesto formalmente al segretario regionale del Pd di convocare la direzione per rendere efficace la nomina del commissario così come prevede lo statuto nazionale dello stesso Partito democratico. A questo punto è evidente che lo scontro che si è aperto tra il segretario regionale del Pd Magorno e il segretario provinciale del Pd di Cosenza Guglielmelli sarà trasferito nella discussione della Direzione regionale. Si capiranno le varie posizioni e soprattutto i rapporti di forza tra le varie componenti della variegata galassia del Pd della Calabria.

Carissimo Ernesto,

Come sai, dopo il provvedimento sulla città di Cosenza ho espresso delle criticità sia sulla legittimità dell’atto che sull’andamento tesseramento 2015.

poiché per aver efficacia la nomina del Commissario cittadino deve comunque essere ratificata entro 30 giorni dalla Direzione regionale, pena la decadenza dell’atto stesso, ti chiedo, per evitare incertezze e vuoti politici, di convocare prima possibile la predetta Direzione anche al fine di discutere politicamente delle prossime elezioni amministrative che si terranno a Cosenza e in Calabria e per affrontare il tema del tesseramento che a quanto mi risulta è dermo in tutte le Federazioni provinciali.

Ritengo infatti che in Direzione si possa avviare una discussione politica proficua e utile per il Pd.



Cordiali saluti

Luigi Guglielmelli

Segretario Provinciale PD Cosenza