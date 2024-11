L’idea di un nuovo commissario non piace a nessuno, almeno ufficialmente. Il segretario autosospeso della Federazione provinciale del Pd di Cosenza, Vittorio Pecoraro, appare stanco e provato dall’ingovernabilità che regna sovrana tra i dem bruzi fin dagli albori del partito. «Bisogna cambiare tutto, non solo la segreteria» dice, aggiungendo un elemento di rottura ulteriore: «Sono interessato a restare segretario solo se libero di agire in autonomia».

Poi si rivolge a Franco Iacucci e ad Enza Bruno Bossio, nomina Antonio Tursi e i dissidenti di Sfida Riformista. Insomma, stavolta di messaggi il giovane e bistrattato segretario ne ha mandati. Come quello (implicito) indirizzato a Nicola Irto, su cui ha risposto sinteticamente.

