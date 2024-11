Per i tesserati “un nuovo modo di fare politica, un'alternativa a chi crede che la partecipazione democratica sia elemento essenziale dello stare insieme”

Questa mattina duecento tesserati della Provincia di Cosenza hanno presentato la candidatura di Angela Donato alla segreteria provinciale del PD.





Servivano dalle 100 alle 300 firme per la presentazione della candidatura e per Aria Nuova nel PD è stato agevole raccogliere i sottoscrittori. “Crediamo – si legge in una nota - che con la candidatura di Angela Donato sia stata data l'opportunità agli iscritti di scegliere un nuovo modo di fare politica, un'alternativa a chi crede che la partecipazione democratica sia elemento essenziale dello stare insieme. Ora siamo pronti ad affrontare il congresso provinciale con la forza delle idee e con tanti che credono, come noi, che le cose debbano cambiare”.