‘Il Partito Democratico ha previsto per l’anno 2016 per la sola Cosenza, una manovra espansiva pari a 8.790.000 euro tra maggiori investimenti e smaltimento dei debiti pregressi’

"Con la finanziaria 2016 il Governo di Matteo Renzi ha dato un importante contributo alla futura crescita economica, culturale e sociale della città di Cosenza".

È quanto si legge in una nota diffusa Federazione Provinciale Pd Cosenza.

“Nonostante il voto contrario di Forza Italia, infatti, il Partito Democratico ha previsto per l’anno 2016 per la sola Cosenza, una manovra espansiva pari a € 8.790.000 tra maggiori investimenti e smaltimento dei debiti pregressi. Per la sola edilizia scolastica inoltre e per restituire ai cosentini scuole dignitose e accoglienti sono stati stanziati € 7.510.246”.

A questo vanno aggiunte le misure volte alla diminuzione della pressione fiscale (TASI prima casa ed altri oneri collegati) che si concretizzano in € 2.934.295 di minori tasse per i cosentini.



Infine, per le imprese avremo meno tasse per circa € 250.000. Questi dati testimoniano l’impegno del Partito Democratico per la città di Cosenza e sono la dimostrazione di quanto il Governo abbia a cuore le sorti della nostra città”.