Il senatore del Pd intervenendo al battesimo calabrese di Nuovo Campo esclude ogni ipotesi di governo con i penstastellati

Populisti e inaffidabili. Esclude in questo modo ogni ipotesi di governo con il Movimento Cinque Stelle Davide Faraone sottosegretario alla Sanità ed esponente del Partito Democratico ideatore del nuovo progetto politico Nuovo Campo che ha debuttato stamani in Calabria.



«Con il Movimento 5 Stelle siamo incompatibili – ha dichiarato il leader all’agenzia di stampa Agi – abbiamo strategie completamente diverse, non amiamo prendere in giro le persone ma riteniamo che si deve costruire il futuro anche sulla sofferenza delle previsioni, un futuro che non sia asssistenziale per il Sud per non cadere nell'assistenzialismo».



Ma il Movimento 5 Stelle - ha sostenuto ancora il sottosegretario - non é solo incompatibile con noi, ma è anche inaffidabile: ogni volta che abbiamo provato a collaborare, dallo Ius soli alle unioni civili alla legge elettorale, i 5 Stelle hanno tradito in zona Cesarini. Ora, fin quando erano all'opposizione facevano pochi danni, ma pensate se si dovesse costruire un governo con persone che, nel momento in cui bisogna approvare un provvedimento importante, devono sottoporlo alla loro piattaforma e va sotto, e così si blocca il futuro e il destino del Paese per questi giochi. Io credo - ha concluso Faraone - che discutere con loro siamo molto complicato».

