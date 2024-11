Il presidente della Provincia di Cosenza, presente a una cena tra alcuni esponenti democrat calabresi e Luca Lotti, precisa di aver partecipato all'incontro per “garbo istituzionale”

Emergono importanti novità in merito all’incontro tenutosi a Roma tra alcuni esponenti del Pd calabrese e il plenipotenziario di Matteo Renzi, Luca Lotti. La cena capitolina ha visto l’intervento del presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, il senatore Ernesto Magorno, il vicesegretario provinciale del Pd di Cosenza, Alessandro Porco, il sindaco di Soverato Ernesto Alecci e il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci.



Proprio quest’ultimo, in una telefonata con il direttore di LaCNews24.it, Pasquale Motta, ha precisato di aver incontrato Luca Lotti per “garbo istituzionale” e che per quanto lo riguarda nella battaglia congressuale offrirà pieno sostegno a Nicola Zingaretti.