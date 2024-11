«Abbiamo sottoscritto e votato la proposta di eleggere segretario nazionale del PD Enrico Letta. Abbiamo inteso dare molto valore alle sue parole. Il suo è stato un discorso dal carattere fortemente innovativo e riformista. Quello di oggi è di per sé un nuovo inizio. Condividiamo l'idea di un partito di prossimità, che avrà il territorio come campo da gioco ma soprattutto il paradigma delle competenze come chiave per interpretare e cambiare la realtà».

Luigi Guglielmelli, Maria Canduci, Pino Capalbo, Enza Bruno Bossio, Serena Iacucci, Marco Iusi, Marilina Intrieri, Eleonora Ienaro e Carmine Quercia, in una nota congiunta, hanno esplicitato le ragioni del loro sostegno ad Enrico Letta. Sono nove dei 25 componenti calabresi dell’assemblea nazionale del Pd.

«Un partito che ritrova la propria ragion d'essere nello sguardo rivolto al futuro - prosegue la nota -. Un partito che non parla dei giovani ma che fa parlare i giovani. Un partito che non parla delle donne ma che le valorizza come protagoniste e garantisce la contendibilitá per entrambi i generi. Un partito progressista, riformista e a forte radicalità. Il segno delle sfide che Enrico Letta ha indicato stamani aprono al sogno e a rinnovate passioni politiche. È significativo poi, anche il profilo e l'orizzonte delineato da Letta per un nuovo centrosinistra che dovrà avere capacità di competere e non resistere per rinchiudersi, secondo le vecchie logiche di potere, nella gestione delle sconfitte».

«Il nuovo centrosinistra è quello di coalizione, a trazione riformista. Un tema assai attuale e da affrontare rapidamente in Calabria. Mettere in campo per le prossime elezioni regionali un centrosinistra che sia coerente con questa impostazione. Da quí, il nostro appello - conclude il comunicato - al candidato alla presidenza della Giunta regionale, Nicola Irto perché possa rapidamente aprire un confronto con tutte le associazioni,i movimenti civici e la pluralità delle forze politiche che animano il campo progressista calabrese per costruire una coalizione riformista, che si proponga di promuovere l'incontro e l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Non meno importante è la mobilitazione e il dibattito nei prossimi giorni nei circoli territoriali del partito. L'assemblea nazionale ha eletto un nuovo segretario. Adesso tocca a tutti noi, dirigenti e militanti, sulla scia delle direttrici indicate da Enrico Letta collaborare lealmente a costruire un nuovo PD»