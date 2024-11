«Nella giornata odierna ho provveduto ad inviare le mie dimissioni irrevocabili da segretario di circolo per motivi strettamente personali».



Il segretario del circolo del Pd di Lamezia Terme, Antonio Gatto, si è dimesso dall’incarico. «È stata una scelta sofferta e presa non certo a cuor leggero, ma i motivi di cui sopra mi impedivano di continuare a svolgere in maniera costante il mio ruolo di segretario» ha comunicato Gatto.



«Ringrazio quanti in questo anno da segretario mi hanno dato il proprio ausilio ed hanno creduto in me e sono certo, inoltre, di lasciare il Circolo in buone mani. Ciò, comunque non significa che mi allontanerò dall'attivismo che mi ha sempre contraddistinto nell'affrontare le problematiche della collettività o più in generale dal Partito di cui sono orgoglioso di fare parte. Continuerò – ha chiarito - a dare il mio contributo in altri modi ma con lo spirito d'appartenenza di sempre nonostante la mia giovane età perché il Pd non è solo un partito ma un'idea di politica».



«Infine mi sento di fare un augurio, dato il nuovo anno, a tutti i democratici lametini e non solo: vi auguro di riscoprire l'orgoglio "sincero" di fare parte del Pd perché solo così il nostro partito potrà riscattarsi mettendo in campo volti nuovi e capaci da sostenere».