Il sindaco di Pianopoli aveva precisato la sua estraneità. Riceviamo e pubblichiamo la nota del parlamentare Franco Laratta

La precisazione del parlamentare Franco Laratta in merito al documento sottoscritto da giovani universitari, sindaci e amministratori locali della Calabria.

Il sindaco di Pianopoli: «Non ho sottoscritto il documento firmato da Laratta»

«Ci dispiace per il disguido con il sindaco Cuda. Lo abbiamo coinvolto in un documento senza attendere la conferma della sua disponibilità. Parliamo, nel documento, di Gandhi e di un suo nobile pensiero legato alla politica 'alta', quella con la P maiuscola. Senza entrare nel merito delle lacerazioni in atto nel PD. Ma solo auspici e impegni in favore dell'unità. Ce ne dispiace. Auguri per il prosieguo».