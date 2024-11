Tra i big calabresi che lasceranno il Pd con Matteo Renzi c'è il senatore Ernesto Magorno. «Scelgo di aderire al progetto di una nuova casa per dare rappresentanza politica a chi oggi non riesce a trovarla tra le forze esistenti. Un cantiere a cui lavorerò, nella società e in parlamento assieme a Matteo Renzi e ad altri colleghi deputati e senatori. È una scelta che faccio per convinzione, per un'idea in cui credo, che sento necessaria per portare il vero rinnovamento in Calabria e nel Paese. In Calabria questa separazione consensuale - dice Magorno - avrà effetti benefici nel campo del centrosinistra perché si recupereranno uomini e donne che si riconoscono in un progetto forte che è portato avanti dall'unico leader riconosciuto e rispettato. Le ultime vere novità nel Mezzogiorno le abbiamo avute quando ha governato Matteo Renzi. Renzi non è una speranza ma una certezza. Nella nostra regione io starò dalla parte del rinnovamento totale dopo il fallimento di Oliverio».