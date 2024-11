S’insedierà il prossimo 18 agosto, incontrando i segretari di circolo della provincia di Catanzaro nella sede regionale del partito a Lamezia Terme

Un commissario si occuperà di gestire la campagna di tesseramento del Pd "nella complessa realtà della provincia di Catanzaro". Lo ha reso noto, nel corso della riunione della segreteria regionale, il segretario del Pd Calabria, Ernesto Magorno ,che ha dato comunicazione dell'avvenuta nomina da parte della segreteria nazionale. "Il provvedimento, firmato dai giorni scorsi dal coordinatore della segreteria nazionale Lorenzo Guerini - spiega una nota - , ha indicato il nome di Massimiliano Manfredi, deputato eletto in Campania e componente fra l'altro della commissione parlamentare antimafia".

!banner!

"In relazione alla richiesta del segretario regionale del Pd Calabria - si legge nel provvedimento concordato con la commissione nazionale di Garanzia e il responsabile organizzativo del partito - e in previsione del congresso provinciale, si comunica la nomina a commissario ad acta per il tesseramento 2017 dell'onorevole Massimiliano Manfredi, che avrà il compito di gestire le procedure per il tesseramento, in modo da avviare, nei tempi prescritti, l'iter congressuale che vedrà l'elezione del nuovo segretario provinciale". Manfredi s’insedierà il prossimo 18 agosto, incontrando i segretari di circolo della provincia di Catanzaro nella sede regionale del partito a Lamezia Terme (Cz). (AGI)