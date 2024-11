Non si esclude che la Calabria possa divenire il primo laboratorio per riproporre l'esperienza del governo Renzi.

ROMA - Il nodo candidatura deve essere ancora sciolto. Il quadro delle alleanze, a prescindere dai proclami, è tutt'altro che definito. Sul nome di Wanda Ferro Forza Italia alla fine troverebbe pure la quadratura del cerchio, ma c'è l'impedimento del Nuovo Centrodestra. O meglio di quella parte del partito che fa capo al segretario regionale Antonio Gentile. Gli scopellitiani infatti non avrebbero alcuna difficoltà a sposare la tesi della segreteria regionale azzurra che sventerebbe il rischio di una candidatura voluta dai suoi grandi nemici reggini, ovvero, quella di Giuseppe Raffa sostenuto da Nino Foti. Non a caso, l'ex governatore sarebbe già al lavoro per preparare le liste. Nel frattempo, a conclusione del tavolo nazionale del centrodestra, ieri l'invito a compattare la coalizione è arrivato dal deputato Pino Galati che ha stilato una sorta di graduatoria, in ordine di importanza dei partiti che compongono la coalizione. "Forza Italia come consensi - ha asserito - e' il primo partito dello schieramento, la Lega il secondo, poi ci sono tutti gli altri dal Ncd a Fdi". Quindi l'auspicio: " Troveremo presto la sintesi in un programma comune e in un percorso condiviso. Ci stiamo gia' lavorando e sara' un'operazione semplice se ragioneremo sui contenuti, su un progetto liberale che poggi su politiche economiche lontane dall'austerita' e volte alla crescita attraverso investimenti, riduzione della pressione fiscale e tagli drastici della spesa pubblica". Certo, il quadro rimane composito. Il veto degli alfaniani sulla presidente della provincia di Catanzaro, rafforzato dalla scelta di Fi di andare per conto proprio alle provinciali di Cosenza, opponendo Mario Occhiuto al candidato gentiliano Manna, è al momento il principale ostacolo da superare. I Gentile non avrebbero alcuna difficoltà a dialogare con l'altra parte. Resta da capire se sia il loro imperativo categorico solo questione di strategia o se davvero dalla Calabria possa partire la prima coalizione capace di ricalcare lo schema del governo Renzi. Un "inciucio" che sembra fare sempre maggiori proseliti.