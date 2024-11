La notizia era nell’aria già da tempo ed era stata anticipata dalla nostra testata lo scorso 19 gennaio. Oggi arriva l'ufficialità. Il gruppo consiliare regionale del Partito democratico ha infatti ratificato le dimissioni del capogruppo Nicola Irto e designato all’unanimità Domenico Bevacqua come suo successore. Una scelta che Irto aveva già annunciato al momento della sua elezione a segretario regionale per dedicarsi a tempo pieno alla riorganizzazione del partito in Calabria.

«C’è la necessità - ha detto il segretario - di un impegno totale sia in segreteria regionale che alla presidenza del gruppo consiliare, per questo mi sono dimesso da quest’ultimo ruolo, affidandolo insieme ai colleghi consiglieri a Domenico Bevacqua che già nella scorsa legislatura aveva guidato il gruppo regionale. La rigenerazione del Partito Democratico della Calabria è l’obiettivo che mi sono dato candidandomi alla segreteria, mi dedicherò con molta attenzione al suo raggiungimento».