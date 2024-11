Lavoro, giovani e infrastrutture le problematiche da risolvere urgentemente

Il Partito Democratico crotonese ha aperto ufficialmente la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo, con la presentazione della candidatura di Nicodemo Oliverio – parlamentare uscente – nel Proporzionale alla Camera dei Deputati. A sostenerlo, il segretario dem cittadino Antonella Stefanizzi, quello provinciale Gino Murgi, e il presidente dell'assemblea provinciale Mario Galea. Oliverio ha fatto un excursus di quanto realizzato negli ultimi cinque anni di legislatura: 27 proposte di legge, 110 da co-firmatario, quasi 280 interrogazioni.

«Chiedo un giudizio netto agli elettori sull'attività che ho svolto in questi anni – ha dichiarato Oliverio – credo che un parlamentare uscente debba avere solo questo obiettivo, ovvero farsi giudicare. Non facciamo promesse, facciamo solo fatti concreti, vogliamo parlare a nome della Calabria per risolvere i problemi: il primo di questi è il lavoro - che deve essere dato a tutti i giovani – e le vicende infrastrutturali, poiché questo territorio deve uscire dall'isolamento». Non solo il recente passato sulle istanze portate in Parlamento, ma anche quello su cui bisognerà lavorare maggiormente, ovvero infrastrutture, lavoro e giovani. Una maggiore richiesta d'impegno al candidato l'ha espressa il segretario provinciale Gino Murgi, affinchè si possano risolvere le problematiche che attanagliano il crotonese. In merito ad alcuni rumors che indicano un appoggio alla candidatura di Nicodemo Oliverio da parte del movimento de I DemoKratici di Enzo Sculco, il parlamentare uscente ha dichiarato che «non ci sono accordi o accordicchi», evidenziando, però, l'appartenenza organica in Regione con l'appoggio al presidente Mario Oliverio.