Si consolida la posizione di Gianluca Cuda, in pole per la conquista della segreteria provinciale di Catanzaro

Rocco Riccio è il nuovo segretario del circolo del Partito democratico di Girifalco. L’elezione è avvenuta nel corso dell’assemblea congressuale di lunedì pomeriggio che ha visto un’ampia partecipazione di iscritti, militanti e simpatizzanti e ha registrato una unanime votazione per il candidato alla segreteria provinciale democrat Gianluca Cuda che ha, infatti, registrato 62 consensi, mentre il diretto competitor Ernesto Palma zero.

Cuda, quindi, consolida il risultato che lo vede vincente nella stragrande maggioranza delle convenzioni dei circoli che si stanno tenendo in provincia. Con la stessa votazione è stato eletto Riccio – che ha presentato la mozione che fa capo a Cuda, mentre in rappresentanza di Palma non era presente alcun delegato - dopo un interessante dibattito, arricchito dai contributi del capogruppo al Comune, Domenico Iapello e dell’assessore comunale Elisa Sestito, oltre che di altri dirigenti democrat tra i quali Roberto Iozzi. Il garante dell’assemblea congressuale è stato Antonio Iamello, del gruppo dirigente della Federazione provinciale. Il Circolo Pd di Girifalco riparte con nuovo slancio per avviare un percorso progettuale che favorisca l’ulteriore radicamento del partito nell’importante centro della provincia catanzarese.

l.c.