Il capogruppo in Regione si esprime così a margine dell’incontro privato con il reggente Stefano Graziano che ha preceduto quello allargato a tutti i consiglieri regionali

«Non abbiamo condiviso la scelta di commissariare il partito. Il commissario ha dichiarato che lavorerà per ripristinare le regole per svolgere il congresso regionale e su questo ci trova attenti e disponibili. Prima torna la decisione la decisione ai calabresi, il protagonismo dei territori e dei circoli meglio è».

Così il capogruppo del Pd in consiglio regionale Sebi Romeo a margine dell’incontro privato avuto con il commissario del partito Stefano Graziano a Lamezia Terme.

A seguire la riunione a porte chiuse con i consiglieri regionali del Pd inserita in un fitto pomeriggio di dialoghi e confronti voluti da Graziano con i democrat calabresi.