Il consigliere regionale Guccione analizza i risultati delle urne: «Abbiamo subito una sonora sconfitta»

Lavori in corso del Pd calabrese, riunito al centro agroalimentare di Lamezia Terme per l'assemblea regionale coordinata dal presidente della stessa assemblea Giuseppe Vallone, dal segretario uscente Ernesto Magorno e dal responsabile dell'organizzazione del partito Giovanni Puccio. Circa 40 gli interventi dei dirigenti del partito previsti. All'ordine del giorno la prosecuzione dell'analisi del voto del 4 marzo e la fissazione della data del prossimo congresso regionale. Un punto che divide questo, sul quale c'è chi, come Carlo Guccione dice «se si pensa di fissare la data per giugno, non sarò della partita».

E sul governo regionale aggiunge «il voto del 4 marzo è un avviso di sfratto alla giunta Oliverio. Abbiamo subito una sconfitta sonora». Dunque per il consigliere regionale è necessario «verificare, attraverso questa fase preparatoria al congresso, se ancora il Pd possa avere quelle funzioni per le quali è nato, dobbiamo sporcarci le mani nelle questioni vere della Calabria».