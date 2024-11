A Roma è stato stabilito che entro metà novembre di quest’anno dovranno essere celebrati i congressi provinciali delle tre città calabresi. I segretari provinciali Bruno, Romeo e Mirabello hanno oggi anche incarichi istituzionali.

Lo ha svelato il presidente della provincia di Catanzaro Bruno, nonché segretario provinciale del Pd. Catanzaro, come Vibo Valentia e Reggio Calabria, dovranno nei prossimi mesi affrontare il percorso congressuale, per individuare i nuovi segretari provinciali. Lo stesso Bruno, come i consiglieri regionali Sebi Romeo e Michele Mirabello, dovranno rinunciare a quel ruolo, perché incompatibile con i loro incarichi istituzionali.



“Nel corso della riunione della scorsa settimana a Roma – ha spiegato Bruno – i massimi responsabili nazionali del Partito Democratico hanno determinato di definire un percorso preciso, politico, affidando ai segretari provinciali in carica la responsabilità di condurre le rispettive federazioni ai congressi provinciali, da celebrare entro metà novembre prossimo”.