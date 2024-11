Riunione del direttivo del circolo del Pd di Vibo Marina. Ad evidenziare il particolare momento storico, è stata una lunga e articolata relazione del segretario Francesco Barbieri che ha invitato il Partito democratico ad essere pronto al dialogo ed al confronto con gli altri partiti di centrosinistra per scegliere il candidato a sindaco più idoneo a concorrere ad amministrare il Comune di Vibo.

Il segretario –riferisce la nota - ha quindi auspicato che questa volta a giocare un ruolo fondamentale nell’individuazione del candidato a primo cittadino debbano essere i circoli del Pd che devono partecipare in maniera attiva alla discussione per arrivare al nome del candidato che dovrà sintetizzare tutte le sensibilità. Al centro della discussione ieri sera anche il Porto, con Barbieri che ha richiamato alle responsabilità anche i parlamentari dei Cinquestelle del territorio invitandoli a trovare fondi e soluzioni per avviare la bonifica dell’area Italcementi. Nel corso della serata, diversi sono stati gli interventi da parte degli iscritti: Derito, Massara, Rito, Satriani, Comito, Barillaro, Addesi, che hanno tutti evidenziato la necessità che Vibo Marina venga questa volta posta al centro della campagna elettorale perché ha tutte le potenzialità per ritornare ad offrire lavoro ai residenti, e non solo, come avveniva negli anni settanta.