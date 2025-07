Si è tenuta nel pomeriggio in centro città l’assemblea provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia, durante la quale è stata proclamata segretaria provinciale Teresa Esposito, prima donna a ricoprire questo ruolo nella federazione vibonese. L’elezione è avvenuta all’unanimità.

A seguire, l’assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo presidente provinciale del partito, individuato nella figura di Wladimira Pugliese, proposta dalla neoeletta segretaria e anch’essa eletta all’unanimità.

Il segretario uscente Enzo Insardà ha preso la parola per un breve bilancio del percorso congressuale e per augurare buon lavoro alla nuova segreteria. Successivamente è intervenuta Wladimira Pugliese, che ha ringraziato l’assemblea per la fiducia ricevuta e ha dichiarato di voler affrontare con impegno il nuovo incarico.

Teresa Esposito ha poi delineato le linee guida del suo mandato: «Per me la politica è servizio, non tornaconto personale. Solo il coraggio delle idee può produrre cambiamento. Mi auguro che questo spazio resti libero da pettegolezzi che sviliscono il dibattito. Rafforzeremo i circoli già esistenti e ne apriremo di nuovi dove ancora mancano. Nei prossimi giorni avvieremo incontri con chi si occupa di servizi, a partire dalla sanità provinciale, che presenta numerose criticità. Il partito deve offrire risposte concrete. Quando servirà, chiederò il supporto dei segretari e delle segretarie».