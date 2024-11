Fausto Orsomarso, neo eletto al Senato della Repubblica e assessore regionale al Turismo, sarà ospite di Paola Bottero nella puntata della LaCapitale Vis-à-Vis in onda questa sera alle 20 su LaC. Nel corso del dialogo a due, Orsomarso ha raccontato il suo modo d’essere e l’amore per la Calabria: «Ho vissuto tante vite, formando la mia visione del mondo con tante contaminazione. Ma ho cercato di rimanere me stesso, non a caso la mia chat più attiva è con gli amici fagnanesi».

Orsomarso ha poi difeso la regione e i suoi cittadini, dopo le dichiarazioni dell’attore e giornalista Stanley Tucci: «La Calabria vive di pregiudizio. Sto facendo un grande sforzo a trasferire l’orgoglio identitario di essere nipoti di Pitagora e Telesio. Conosciamo poco la nostra terra e quando tu conosci poco te stesso è un male».

