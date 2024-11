Così il consigliere comunale chiede al sindaco Occhiuto «di attivarsi per sollecitare gli uffici preposti a programmare la riparazione di tutte le perdite»

Il capogruppo di Forza Cosenza a Palazzo dei Bruzi Francesco Spadafora, segnala al sindaco Occhiuto alcune perdite idriche in città, riferite in particolare a località Cerze di Vaccaro, al confine con il comune di Mendicino, e a località Bennardini, nelle immediate vicinanze dei Bocs Art, lungo la strada di collegamento tra il Parco Fluviale e Timpone degli Ulivi.



«Perdite d'acqua copiose – scrive Spadafora in una nota – col rischio di danneggiare le mura e di indebolire le fondamenta di alcune abitazioni, ma anche di causare pericolo all'incolumità degli automobilisti» sottolinea il consigliere comunale, perché l'acqua non solo erode l'asfalto, ma forma lastre di ghiaccio insidiose per chi transita.



«Poiché quanto evidenziato comporta seri pericoli per l’incolumità pubblica ed un inaudito sperpero di risorse idriche assolutamente non compreso dai cittadini – conclude Spadafora - chiedo al sindaco di attivarsi per sollecitare gli uffici preposti a programmare la riparazione di tutte le perdite presenti sul territorio comunale».