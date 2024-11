Le elezioni si avvicinano e maturano le supercazzole della politica. Fiumi di parole, come cantavano i Jalisse, che spesso sfociano nel vuoto spinto, nell’assenza totale di significato, oppure, nel peggiore dei casi, in una vera e propria presa per i fondelli di chi ascolta e non capisce.

A difesa dell’elettore giustamente confuso e disorientato arriva la nuova puntata di Perfidia, che non a caso si intitola proprio così: Supercazzole. Antonella Grippo tenterà di dare un senso alle dichiarazioni che in questi giorni e in queste ore si affastellano in comunicati stampa e lanci d’agenzia, senza intaccare però il caos che domina la scena politica calabrese, con un centrodestra ancora in alto mare, un Pd che si affida all’usato sicuro e un M5s che fa buon viso e cattivo gioco, scannandosi nelle chat private.

In onda venerdì 6 dicembre, alle 21, su LaC Tv, Perfidia spremerà per bene gli ospiti in studio, a cominciare dal commissario calabrese della Lega Cristian Invernizzi, che dovrà affrontare il fuoco di fila delle domande che cercheranno di indagare a che punto è lo stato dell’arte nella ricerca del candidato alle Regionali, alla luce del veto del Carroccio sui fratelli Occhiuto. Con lui, in studio, anche il consigliere regionale del Pd, Michele Mirabello, e il candidato a presidente Giuseppe Nucera, ex presidente di Confindustria Reggio.