Nuova puntata questa sera per il talk di Antonella Grippo. Tra gli ospiti della serata Maria Stella Gelmini, Claudio Martelli, il politologo Gianfranco Pasquino e i sindaci di Cosenza e Vibo, Franz Caruso e Maria Limardo. Poi le analisi di Alessia Bausone e Gianfranco Caputo

Un’altra settimana di governo Meloni è trascorsa. La manovra finanziaria di fine anno, la questione sempre aperta delle pensioni, l’invio delle armi in Ucraina prolungato a tutto il 2023, continuano a tenere banco sullo sfondo di un Paese che continua a sbriciolarsi sotto i colpi del maltempo.

Perfidia, il talk politico più incandescente del piccolo schermo, nella puntata che andrà in onda questa sera proverà a capire “Chi guida il tango”. Questo il titolo scelto dall’autrice e conduttrice Antonella Grippo, convinta che il primato della politica, è ben lungi dall’affermarsi, in balia com’è del potere economico e finanziario, che finisce per orientare molte scelte.

La giornalista di Sapri ne parlerà questa sera con il ricco parterre di ospiti che ha accettato di sfidare le fiamme di Pefidia, a partire dall’ex ministro Maria Stella Gelmini, in rappresentanza del Terzo Polo, e da un'altra vecchia conoscenza della politica italiana come è Claudio Martelli, già ministro, ma anche politico e scrittore. Ad arricchire il dibattito anche il politologo Gianfranco Pasquino, la pasionaria Alessia Bausone in qualità di opinionista e Gianfranco Caputo, osservatore politico. Due invece i sindaci che ci riportano ai fatti più strettamente calabresi: Maria Limardo, primo cittadino di Vibo Valentia, e Franz Caruso alla guida della città di Cosenza.

Dunque, appuntamento con Antonella Grippo e la nuova stagione di Perfidia, questa sera, a partire dalle 21 su LaC Tv al canale 11 del digitale terrestre, 411 tivusat e 820 della piattaforma Sky.