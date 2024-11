Perfidia, la trasmissione di Antonella Grippo, in onda ogni venerdì, alle 21, su LaC Tv, non ha deluso neppure questa volta. Ad aprire le danze ha contribuito un titolo evocativo e sarcastico - “Eppur mi sono scordato del Che” – a sottolineare che forse si stava meglio quando si stava peggio e le tanto bistrattate ideologie riuscivano a dare una rotta che oggi sembra completamente persa.

Ospiti della puntata sono stati l’ex capo della Protezione civile calabrese, oggi candidato alla Regione, Carlo Tansi, il senatore di Forza Italia Marco Siclari, il deputato 5s Francesco Sapia e il segretario provinciale del Pd di Cosenza, Luigi Guglielmelli, strenuo sostenitore della ricandidatura del governatore Mario Oliverio.

Al centro del confronto, lo scenario politico regionale, che nelle ultime ore è stato animato dalla decisione del segretario nazionale dem, Nicola Zingaretti, di candidare a presidente della Regione l’editore Florindo Rubbettino, con l’esplicito obiettivo di pescare consensi anche nell’elettorato dei Cinquestelle, che potrebbero decidere di non presentarsi con il proprio simbolo all’appuntamento elettorale di gennaio. Tra le novità, anche l'ingresso nel cast di una criminologa che ha indagato l’attitudine al “male” dei politici calabresi. Non sono mancati i colpi di scena e gli scontri, il tutto condito da video sarcastici e canzoni famose usate come "editoriali". Da non perdere.

Ecco l'intera puntata: