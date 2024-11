L'amministrazione comunale di Catanzaro ha deciso di prendere parte al sit in indetto per protestare contro il definanziamento del bando nazionale per la riqualificazione delle aree suburbane

L’amministrazione comunale di Catanzaro scende in piazza al fianco delle associazioni di quartiere per manifestare contro il Governo e lo “scippo” dei finanziamenti destinati alla riqualificazione delle periferie. In particolare, la città capoluogo si è vista privata di uno stanziamento del valore di tredici milioni di euro che sarebbero stati impiegati per una serie di interventi da realizzare nei quartieri a sud della città: Aranceto, Pistoia, Fortuna e Corvo.

«L’amministrazione comunale, che è impegnata quotidianamente a fronteggiare le problematiche delle periferie, non può voltare le spalle davanti al grido di allarme lanciato dalle associazioni del territorio che hanno convocato per domani, venerdì 7 dicembre, un sit-in a Viale Isonzo, 222 aperto alla cittadinanza e alle rappresentanze istituzionali». È quanto si legge in un comunicato diramato da Palazzo De Nobili. «Non possiamo non manifestare la nostra piena vicinanza e garantire quel supporto che l’amministrazione comunale, nei limiti in cui gli enti locali sono costretti ad operare, può offrire in realtà caratterizzate da emergenze croniche e storicizzate. Nella consapevolezza del fatto che i piccoli interventi che il Comune può effettuare rappresentino solo delle soluzioni tamponi, l’amministrazione contava molto sulle risorse che dal Bando nazionale sulle Periferie sarebbero potute arrivare a Catanzaro per sostenere la riqualificazione delle aree degradate».

Un ampio programma finanziato con 13 milioni di quota pubblica e 17 milioni da capitali privati, e per cui era stata già definita la progettazione esecutiva, che avrebbe garantito una complessiva riqualificazione di servizi e infrastrutture nei quartieri Corvo, Pistoia, Aranceto e Fortuna. Gli interventi previsti erano volti a migliorare sensibilmente il decoro urbano, la mobilità, la sicurezza e la qualità della vita nelle periferie sud con la riqualificazione, tra gli altri interventi, del centro sociale e delle scuole materne e del Palacorvo, il rifacimento di strade, l’installazione della videosorveglianza e un nuovo verde pubblico.

l.c.