La sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale ha discusso di Pnrr illustrando le soluzioni studiate dal suo Ministero per aiutare la Calabria nella progettazione - GUARDA LA PUNTATA

«Dobbiamo reagire in maniera comune per sostenere i nostri fratelli ucraini», ha iniziato con un pensiero ai territori interessati dalla crisi Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale (ospite del direttore Alessandro Russo in Piazza Parlamento). Il timore diffuso, tra i tanti, è che il conflitto possa avere ripercussioni anche sul Pnrr fondamentale, secondo la deputata Cinquestelle, «velocizzare ogni procedura ed è quello che sta facendo il governo». I territori hanno esigenze differenti «motivo perché il Ministero del Sud ha voluto un supporto tecnico rispetto alla capacità progettuale del sud».

Il grave problema della Calabria, dice la parlamentare, è la debolezza del parco progetti che «in alcuni comuni sono inesistenti». Per questo motivo «abbiamo inviato i cosiddetti 1000 esperti sui territori e abbiamo in corso il famoso concorsone sud di 2200 unità». Il confronto si è concluso sulla polemica Sala-Carfagna sui troppi fondi veicolati a sud ma secondo Nesci finalmente si ribalta il mantra perché per anni si è sentito solo parlare di nord. La puntata è adesso disponibile su LaC play.