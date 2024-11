Sul suo nome sarebbero convenuti oltre a Mario Occhiuto tutti i componenti della maggioranza. Nella seduta di questa sera dovrebbe arrivare un voto compatto in suo favore

Pierluigi Caputo è il principale candidato a sedere sulla poltrona di presidente del consiglio comunale di Cosenza. A poche ore dalla prima riunione del civico consesso, sul suo nome, indicato dal sindaco Occhiuto, sarebbero convenuti tutti i componenti della maggioranza. Dunque, nella seduta di questa sera, dovrebbe arrivare un voto compatto in suo favore. Caputo è stato riconfermato consigliere comunale nella lista civica “Mario Occhiuto Sindaco” con 778 preferenze. Gli altri aspiranti presidenti, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro e Lino Di Nardo, avrebbero quindi deciso di fare un passo indietro per garantire l'unità della coalizione vincente le elezioni. Tuttavia, secondo quanto si è appreso, potrebbe profilarsi una sorta di staffetta. L'investitura di Caputo infatti, potrebbe essere a termine e la prestigiosa carica potrebbe essere ricoperta a turno nel corso della consiliatura. Per la carica di vicepresidente l'opposizione sarebbe orientata sul nome di Francesca Cassano, eletta nella lista “Uniti per la città”. All'ordine del giorno anche la nomina dei componenti la commissione elettorale, ruolo ambito dallo stesso Spataro e da Marco Ambrogio, e la nomina del presidente della Commissione Controllo e Garanzia, carica alla quale punta Enrico Morcavallo.

Salvatore Bruno