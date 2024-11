Il vicepresidente del Consiglio Regionale al Garantista spiega il dato politico emerso martedì: 'Noi e il Pd siamo sulla via della collaborazione sui problemi veri della Calabria, che entrambi avevamo inserito nei nostri programmi'.

Il primo passo di una collaborazione vera e propria tra la maggioranza e l'Ncd, secondo Pino Gentile. Il nuovo vicepresidente dell'assemblea regionale in una intervista al Garantista rivendica l'accordo fatto con Oliverio, e rilancia.



"La maggioranza si è allargata nei fatti, mentre l'opposizione è divisa in tre - spiega -credo che dentro Fi sia arrivato il momento di analizzare gli errori commessi in passato e di recente. Hanno scelto la politica dei dispetti, sbagliando: la politica è riflessione, adattamento a volte. Si fa per creare consensi, non per alimentare divisioni". "Alleanza a Cosenza? E' presto per dirlo - conclude Gentile -ne parleremo e vedremo se dar vita ufficialmente a un accordo simile".