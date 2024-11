L'UTG invia il suo incaricato ad acta per procedere alle verifiche e al licenziamento del documento contabile che dovrà avvenire entro il 31 ottobre

VIBO VALENTIA - Il Comune non ha approvato il bilancio. La Prefettura ha commissariato Pizzo. Lo ha deciso il responsabile dell’ufficio territoriale del Governo, Giovanni Bruno. Il sindaco della città napitina, Gianluca Callipo, non è riuscito a far quadrare i conti entro i tempi stabiliti per legge: il 30 settembre. Un ritardo che apre le porte ai controlli dell’UTG. Il prefetto ha incaricato uno dei suoi vice, Luigi Pontuale, di procedere alle verifiche del documento contabile che dovrà essere licenziato entro il 31 ottobre. La parola poi passerà al consiglio comunale. Insieme a Pizzo è stata commissariata Cessaniti. Altri undici comuni della provincia sono stati diffidati.