Il provvedimento adottato dal Prefetto di Bari. L'ex sindaco: «Profonda amarezza, cittadini traditi»

Da oggi il Comune di Platì è commissariato. Il provvedimento è stato adottato dalla Prefettura di Reggio Calabria a seguito delle dimissioni di quattro consiglieri di maggioranza per motivi personali, determinando così il venir meno del numero minimo di componenti per l'attività amministrativa. Termina dunque dopo 20 mesi l’era di Rosario Sergi, eletto sindaco nel 2016 a capo della lista civica “Liberi di ricominciare”, eletto con oltre il 60% dei consensi.

!banner!

Il primo cittadino, raggiunto telefonicamente, non nasconde tutta la sua amarezza. «E’ stato tradito il volere politico dei cittadini che in massa due anni fa si sono recati alle urne. Proprio ieri- racconta il sindaco - avevamo ricevuto la notizia di un finanziamento per la depurazione di oltre un milione e mezzo di euro. Guardavamo con fiducia al futuro, e invece è andata così». Nei prossimi giorni Sergi, che ha annunciato di non voler presentare ricorso, convocherà una conferenza stampa.