La decisione sarebbe maturata per motivi personali. L'amarezza del primo cittadino

Quattro consiglieri comunali di Platì, tra cui il vicesindaco, hanno rassegnato le dimissioni. Secondo quanto si è appreso la decisione sarebbe maturata per motivi personali. Una brutta tegola per il sindaco Rosario Sergi, che potrebbe causare pesanti ripercussioni sulla continuità amministrativa dell’ente. Le dimissioni dei consiglieri seguono infatti di qualche giorno quelle in blocco della minoranza.

«Platì e i suoi cittadini non meritano questa mortificazione – afferma in una nota il primo cittadino – la democrazia e la carta costituzionale sono valori imprescindibili nei quali crediamo e per i quali ci siamo spesi per creare un meccanismo virtuoso dello sviluppo territoriale».