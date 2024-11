Oggi, venerdì 1 febbraio, alle ore 15:00, in diretta a Pubblica Piazza sul canale 19 di LaC TV, il consigliere regionale Giuseppe Pedà della Casa delle Libertà e la dott.ssa Alessia Bausone, dirigente Pd saranno ospiti del direttore di lacnews24.it, Pasquale Motta. Si parlerà dei temi oggetto dell’ultimo consiglio regionale, del congresso del Pd, e di altri provvedimenti al vaglio dell’assemblea legislativa della Calabria, oltre che, di temi di stretta attualità politica. La replica della puntata andrà in onda sempre venerdì alle 23:30 e sempre sul canale 19 di LaC. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080