Il presidente del Senato ospite della trasmissione Pubblica Piazza, condotta dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta

Mattinata vibonese per il presidente del Senato, Pietro Grasso. Ospite del network LaC, ha registrato la puntata del talk politico “Pubblica Piazza”. La trasmissione, condotta dal direttore di LaCnews24.it Pasquale Motta, ha consentito di spaziare tra i temi principali della campagna elettorale, partendo dai territori: «Abbiamo scelto di visitare l’ospedale di Vibo Valentia perché la mancata costruzione del nuovo nosocomio è il simbolo del diritto alla salute negato». Inevitabilmente il leader di “Liberi e uguali” ha toccato l’argomento politico: «Il problema del Pd è che non fa più politiche di sinistra come dimostra l’abolizione dell’articolo 18, il jobs act, la riforma sulla scuola e la legge elettorale, un sistema che non consente ai cittadini di capire per chi stanno votando».

L'impegno con Liberi e uguali

Il presidente del Senato ha poi sottolineato la natura dell'attuale impegno politico: «Ho fatto il magistrato per tanto tempo e poi il presidente del Senato sempre super partes, costretto spesso a vedere cose che non mi piacevano ma sulle quali non potevo esprimere giudizi personali. Oggi - aggiunge - grazie all'impegno con Liberi e uguali posso finalmente dire come la penso».

La clausola Ciampi

In merito alle politiche di sviluppo, Grasso ha evocato la "clausola Ciampi" per la quale il 45 per cento dei finanziamenti pubblici «devono essere diretti al Sud». Analizzando il quadro politico nazionale ha escluso per ora la possibilità di valutare un eventuale governo con il M5s: «Il Movimento sta subendo una sorta di mutazione genetica perchè adesso vuole accontentare tutti. Pensiamo ad esempio al fatto che Di Maio sia andato a Londra a rassicurare i grandi investitori. Quindi - conclude - in questa fase non ci sono le condizioni per ipotizzare un futuro di governo insieme. Vedremo».

L'intervista a Pietro Grasso a margine della visita a Vibo: