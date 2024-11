Bagno di folla quello tenutosi ieri presso la sede della federazione provinciale di Cosenza che ha visto la presentazione dei candidati che compongono la lista del Partito Democratico nel collegio Calabria 1

Un vero e proprio bagno di folla quello tenutosi ieri presso la sede della federazione provinciale di Cosenza, che ha visto la presentazione dei candidati che compongono la lista del Partito Democratico nel collegio Calabria 1. Tra questi nomi spicca ovviamente la candidatura del Segretario Regionale calabrese dei Giovani Democratici Mario Valente. Da settimane i Giovani Democratici calabresi, attraverso campagne d’ascolto portate avanti in tutto il territorio, si sono interrogati su quale potesse essere lo strumento più corretto da fornire al partito in vista della imminente e turbolente campagna elettorale - si legge in una nota. La candidatura di Mario Valente, unico Giovane Democratico presente nelle lista PD, è risultata sin da subito la risposta più corretta a questo interrogativo. La sua scesa in campo - continua la nota - rappresenta il riscatto di un’intera generazione che rivendica da anni ormai la volontà di avere una voce chiara e trasparente. L’appello lanciato dal giovane candidato è chiaro: “Racconteremo le difficoltà di una generazione e l’ambizione di rinnovare non solo la politica ma una società ancora bloccata e statica”. Continua il suo intervento affermando con forza la volontà di ritornare in quei luoghi, come le scuole e le università, da sempre casa dei Giovani Democratici ma spesso abbandonati dalle istituzioni. Termina ribadendo: “Su quella lista c’è scritto Mario Valente. Facciamo così, mettiamoci accanto due punti e scriviamo Giovani Democratici. Questa è la nostra storia”.