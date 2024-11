La lista è stata presentata ufficialmente nella sede della Corte d'Appello di Catanzaro, dopo un fine settimana particolarmente intenso

Il ministro Marianna Madia, l'ex ministro Maria Carmela Lanzetta, l'attuale vicepresidente della Giunta regionale, Antonio Viscomi, ma anche due ex sindache note per il proprio impegno contro la 'ndrangheta, Elisabetta Tripodi e Annamaria Cardamone. Sono questi i nomi di punta in corsa per le elezioni politiche in Calabria tra le fila del Partito democratico. Non c'e', invece, nella sua regione l'attuale Ministro dell'Interno calabrese, Marco Minniti, schierato in Veneto. La lista e' stata presentata ufficialmente nella sede della Corte d'Appello di Catanzaro, dopo un fine settimana particolarmente intenso. Un primo elenco di candidati e' stato poi modificato, con la lista ufficiale (poi definitiva) pubblicata domenica sul sito nazionale del Partito democratico. Cambi messi in piedi nell'ultimo momento, che hanno comunque cambiato gli equilibri in campo, come nel caso del consigliere regionale Tonino Scalzo, trasferito all'ultimo momento nel collegio senatoriale 1 di Crotone.

Nello scacchiere dei democratici c'e' anche il senatore Nico D'Ascola, in quota Ap-Ncd, con tanto di polemica da parte della deputata dello stesso partito, Rosanna Scopelliti, figlia del giudice ucciso dalla mafia, che sul profilo social ha svelato: "Avevo dato la mia disponibilita' a candidarmi, ponendo al ministro Lorenzin due sole condizioni: essere candidata a Reggio Calabria, la' dove mio padre e' nato ed e' stato ucciso, e correre solo per l'uninominale, ma Lorenzin ha scelto di assegnare quel collegio della Camera al senatore D'Ascola". Uno scontro tutto interno, con Scopelliti che ha rivolto parole di apprezzamento nei confronti di Matteo Renzi e Paolo Gentiloni. Curiosita' e non poche polemiche anche sul nome di Giacomo Mancini junior, gia' deputato dei Ds in quota socialista. Da una parte Mancini corre nel collegio uninominale della Camera di Cosenza sotto l'insegna del centrosinistra, dall'altra potrebbe essere "ripescato" nel Consiglio regionale della Calabria tra le fila di Forza Italia, qualora fosse eletto alla Camera l'attuale consigliere Fausto Orsomarso, candidato ora con Fratelli d'Italia come capolista del proporzionale.