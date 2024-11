Domenica 4 marzo, a partire dalle 23, segui la diretta della maratona elettorale di LaC News24. In studio i direttori Pietro Comito e Pasquale Motta. Collegamenti in dirette con i nostri inviati dalle principali piazze calabresi. Commenti, interviste e ospiti. Aggiornamenti in tempo reale dai principali seggi, dalle prefetture e dalle segreterie.

In diretta su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, in streaming sui nostri siti www.lactv.it e www.lacnews24.it, e sui nostri social. Sms e whatsapp al numero 340.12.19.080. Anche possibilità di intervenire in diretta chiamando al numero 0963.19.76.216.

Segui la lunga notte delle politiche insieme a noi.