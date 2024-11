Resi noti anche i nomi dei protagonisti delle elezioni del 4 marzo che correranno sotto il simbolo del partito Valore umano

Presentate negli uffici della Corte d'Appello di Catanzaro le liste dei candidati calabresi del "+Europa per Emma Bonino". Per il proporzionale Calabria 1 sono candidati Caterina Forelli, Emilio Enzo Quintieri, Roberta Giuditta ed Eugenio Veltri. Per il proporzionale Calabria 2 Caterina Forelli, Rocco Ruffa, Roberta Giuditta e Giuseppe Di Bella. Per il proporzionale Senato sono in corsa Sergio Stumpo, Irene Abigail Piccinini, Riccardo Lo Monacoe Ilaria Donatio.

“Valore umano”

Sono state presentate le liste dei candidati calabresi del Partito Valore Umano per le elezioni politiche del 4 marzo. Per il proporzionale Calabria 1 sono in corsa Francesco Iona, detto Franco, Francesca Iuliano, Giampaolo Ioele e Giamaica Donato mentre per il proporzionale Calabria 2 Gianfranco Sorbara, Grazia Curcio, Achille Caruso e Monica Russo. Per l'uninominale Camera ci sono Alessandro Basile (collegio 01), Umile Porto, detto Ivan (02), Giamaica Donato (03), Giuseppe Aversa (04), Francesca Iuliano (05), Maria Concetta Amato (06), Antonio Cutugno (07) e Antonino Roschetti (08). Per il proporzionale Senato i candidati sono Tommaso De Fazio, Francesca Aversa, Giuseppe Pisani e Valda Jovanovic. Per l'uninominale al Senato sono in lizza Antonio Tricarico (Collegio 01), Tiziana Altomare (02), Francesca Aversa (03) e Andrea Mandalari (04).