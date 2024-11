Il tema è stato trattato in sesta commissione ma rinviato a una nuova seduta per la complessità della materia. Disco verde invece per l’approvazione del Programma regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione

A una settimana dall’ultima seduta di Consiglio regionale, questa mattina è ripresa l’attività a Palazzo Campanella con due riunioni di Commissione. La Quarta (Assetto del territorio), presieduta dal leghista Pietro Raso, si è occupata di un solo punto all’ordine del giorno relativo a un progetto di legge che prevede la futura istituzione del Parco naturale regionale Valle del Coriglianeto, per la quale è stata necessaria una revisione della proposta originale a seguito delle criticità individuate dalla seconda Commissione e dal Dipartimento Bilancio, riguardo all'istituzione di un Ente strumentale che richiedeva un'attenta valutazione finanziaria per garantire la sostenibilità del Parco stesso, considerando che la dotazione finanziaria per il triennio 2024-2026 è pari ad un contributo annuo di 100mila euro. La proposta senza osservazioni da parte del settore assistenza giuridica è stata approvata e sarà portata in aula dall’azzurra Pasqualina Straface.

Più complessa e articolata la seduta della Sesta Commissione (Agricoltura e foreste, ma anche Turismo e Politiche giovanili) presieduta dalla forzista Katya Gentile. Sei i punti all’ordine del giorno tra i quali spicca la proposta di legge a trazione leghista che mira a colmare un vuoto normativo che colloca la Regione Calabria tra le pochissime in Italia prive di una legislazione in materia di politiche giovanili. In tal senso Molinaro ha spiegato che i principali assi della proposta, finalizzata a coordinare e implementare misure e programmi rivolti ai giovani che abitano, studiano o lavorano sul territorio regionale, sono il supporto a percorsi di autonomia e la promozione del protagonismo e della partecipazione attiva dei giovani tra i 15 e i 35 anni. La proposta prevede anche l’istituzione di un Osservatorio regionale sulla condizione giovanile; l’informazione e l’orientamento dei giovani, attraverso il consolidamento e lo sviluppo della rete degli Informagiovani; e la realizzazione dei progetti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati. Vista la complessità della materia e le osservazioni provenienti dal Dipartimento istruzione e dell’assistenza giuridica, il punto è stato rinviato.

Stessa sorte è toccata alla proposta di leggi a firma di Ernesto Alecci per il riconoscimento dell'albergo nautico diffuso. Mentre parere favorevole è stato licenziato in ordine all’approvazione del Programma regionale ponte per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione relativo al 2024 che in attesa del Programma forestale regionale all’esame della giunta si configura come uno strumento di programmazione necessaria per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria di forestazione, a tutela del patrimonio boschivo a rischio incendio e per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

Sempre in tema di forestazione parere favorevole anche alla norma che consentirà al personale dipendente dell’Azienda Calabria Verde, che ha presentato domanda di passaggio/adeguamento contrattuale entro i termini previsti, di essere inquadrato secondo il CCNL Funzioni Locali nel profilo degli Operatori Esperti.

Parere favorevole, dopo il passaggio in Quarta Commissione, anche per la proposta di legge sull’istituzione dell’Agenzia regionale per l’energia della Calabria che ha la finalità di fornire supporto tecnico e amministrativo alle altre società pubbliche regionali per costruire impianti di energia rinnovabile mirati allo sfruttamento diretto delle risorse naturali, che consentano di introitare nelle casse della Regione Calabria gli ingenti benefici economici derivanti dall’autoconsumo o dalla vendita dell’energia elettrica.

Ha infine ottenuto l’unanimità la proposta a firma del pentastellato Davide Tavernise sulle Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione di dimore, ville, castelli, complessi architettonici e del paesaggio, parchi e giardini di valore storico-culturale della Regione.