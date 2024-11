L’iniziativa, che si svolgerà domani 17 dicembre, promossa da un gruppo di giovani vibonesi per discutere dei temi cruciali e strategici del territorio in relazione alle prospettive delle nuove generazioni. Atteso il deputato Bruno Censore

Ascoltare, proporre, costruire: sono le tre parole chiave che fanno da cornice all'iniziativa che si svolgerà domenica 17 alle ore 18.00, a Palazzo Santa Chiara, sede del Sistema Bibliotecario Vibonese, autoconvocata da un gruppo di giovani vibonesi per discutere dei temi cruciali e strategici del territorio in relazione alle prospettive delle nuove generazioni. L'assemblea si rivolgerà agli studenti medi, universitari ed ai giovani amministratori della provincia vibonese. L'obiettivo è quello di avviare una discussione aperta che coinvolga i partecipanti, su più fronti già impegnati nella costruzione di un cambiamento in concreto delle condizioni della nostra regione. All'iniziativa è atteso, per confrontarsi con i giovani, il deputato Bruno Censore.