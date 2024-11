Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha convocato un importante vertice per affrontare la situazione critica causata dal crollo di una parte del viadotto a Longobucco. All'incontro hanno partecipato il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, l'onorevole Domenico Furgiuele, i sindaci di Longobucco Giovanni Pirillo e di Mirto-Crosia Tonino Russo, oltre al commissario regionale della Lega Giacomo Saccomanno. In videoconferenza hanno preso parte l'Amministratore Delegato di Anas, Aldo Isi, e i tecnici del MIT.

L'obiettivo principale del vertice è stato quello di accelerare gli approfondimenti e definire le misure necessarie per risolvere la situazione di emergenza generata dal crollo del viadotto a Longobucco. La presenza del delegato di Anas, inviato direttamente da Roma, è stata di fondamentale importanza per garantire un processo decisionale rapido ed efficiente. La collaborazione tra il MIT e Anas riveste un ruolo essenziale per migliorare la viabilità nella tratta Sila-mare e ripristinare l'accesso a Longobucco nel minor tempo possibile.

Il crollo del viadotto a Longobucco rappresenta un problema urgente che richiede soluzioni immediate, e il vertice al MIT è stato un passo significativo per coordinare gli sforzi e garantire una risposta tempestiva. Il Governo si impegna a fornire tutto il supporto necessario per affrontare questa emergenza e promuovere lo sviluppo infrastrutturale delle aree colpite. La collaborazione tra le istituzioni e gli enti preposti è fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e il ripristino delle infrastrutture vitali per la regione calabrese. Nel frattempo, è previsto un sopralluogo sul posto da parte di un alto dirigente di Anas, che avverrà lunedì prossimo. Questa visita consentirà di valutare direttamente la situazione e prendere ulteriori decisioni per affrontare la problematica in modo efficace.