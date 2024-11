Il segretario regionale del Partito Democratico esprime la sua soddisfazione per la nuova programmazione, approvata ieri in Consiglio: 'Risorse fondamentali per rilanciare la Calabria'

“L’approvazione della programmazione della spesa comunitaria per il periodo 2014-2020da parte del consiglio regionale rappresenta una opportunità concreta per guardare al futuro con maggiore speranza: la nostra regione potrà contare su importanti risorse per consentire al governo del presidente Mario Oliverio di dare risposte concrete alle tante emergenze senza perdere di vista l’impostazione delle nuove azioni strategiche di sviluppo”. E’ quanto afferma il segretario regionale del Partito democratico, l’on. Ernesto Magorno, in merito all’approvazione degli interventi della nuova programmazione licenziato dalle assise di Palazzo Campanella nella riunione di ieri. “La nuova programmazione risulta migliorata ed è frutto di un’attenta concertazione – dice ancora Magorno -, riesce a cogliere le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale, guarda ai temi cardine del lavoro, dell’istruzione, del turismo, ma anche dell’industria e dell’ambiente, difesa del suolo e prevenzione del dissesto, giusto per citare qualche esempio. Ci sono tutti i presupposti, insomma, per fare un passo in avanti verso la crescita economica e sociale della nostra regione attraverso tante opportunità offerte dal Por”.