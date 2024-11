«I fondi per i porti di Reggio Calabria e Vibo Valentia devono essere sbloccati immediatamente». Così il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Che aggiunge: «Gli ultimi due governi a trazione cinque stelle hanno fatto di tutto per danneggiare il Sud e la Calabria, come dimostra la vicenda surreale che riguarda i due scali calabresi. Il vicepresidente della giunta regionale, Francesco Russo, ha diffuso la lettera inviata al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa ai mancati interventi nei due porti. Si tratta di scali gestiti direttamente dallo Stato rispetto ai quali, come lo stesso Russo ha avuto modo di ricordare, il ministero non ha inteso procedere con gli interventi infrastrutturali necessari».

«A fronte di questa inspiegabile inerzia – aggiunge il parlamentare -, la Regione Calabria ha messo a disposizione risorse del Patto per la Calabria per circa 25 milioni di euro. Ed è proprio sotto questo ambito che si nasconde un paradosso del tutto inaccettabile. Perché, malgrado l’accordo stipulato tra le parti interessate nel luglio di un anno fa, il ministero, ha sottolineato Russo, continua a tenere bloccate risorse di fondamentale importanza per i due scali. Sicché il ministero non solo non si occupa dei porti calabresi di sua competenza, non solo non stanzia le risorse cui essi avrebbero diritto, ma si permette finanche di bloccare fondi di provenienza regionale».

«Francamente è troppo», commenta ancora il senatore azzurro, secondo cui è necessario «fare tutto il possibile affinché si eviti la perdita di queste risorse, dal momento che la stessa Regione ha comunicato per tempo l’intenzione di destinarle ad altre finalità nel caso in cui perdurasse questa colpevole inerzia. Non posso infine non notare – conclude Mangialavori – l’imperdonabile disinteresse degli ultimi due governi di cui ha sempre fatto parte il Movimento 5 Stelle, che in Calabria, alle ultime Politiche, ha fatto il pieno di voti intercettando la fiducia di cittadini in cerca di un cambiamento vero. Purtroppo, anche questa triste vicenda dimostra come le loro speranze siano state tradite».